Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit regulile speciale de protectie sanitara la alegerile locale ce se vor desfasura la data de 27 septembrie, astfel ca alegatorii vor trebui sa se dezinfecteze la intrarea si la iesirea din sectia de vot, iar cartea de identitate va trebui atinsa doar de ei.

- Guvernul a aprobat hotararea privind alocarea a 20,93 de milioane de lei din Fondul de interventie la dispozitia Executivului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru 45 de unitati administrativ-teritoriale din 6 judete, afectate de calamitati naturale.Astfel, vor fi repartizate fonduri…

- Ion Cristoiu susține, intr-un editorial pe cristoiublog.ro, ca, in absenta afisajului clasic in campania electorala din pandemie, candidatii independenti si cei ai partidelor mici au putine sanse sa castige. Potrivit acestuia, prin deciziile privind alegerile locale din acest an, nici Guvernul, nici…

- Firmele afectate de starea de urgenta si starea de alerta vor putea cere sprijin financiar printr-o aplicație. Guvernul a alocat un miliard de euro pentru companii Companiile din domeniile afectate de restrictiile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19 vor putea solicita sprijin financiar guvernamental…

- In contextul combaterii efectelor epidemiei de coronavirus, prin Schema Naționala de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizați (SNSED), se ofera sprijin educațional sub forma unor tichete sociale pe suport electronic, a anunțat secretarul de stat Diana Morar de la Ministerul Justiției. ”Valoarea nominala…

- Pentru a beneficia de anularea accesoriilor majorarilor de intarziere , contribuabilii constanteni trebuie sa indeplineasca anumite cerinte.Serviciul Public de Impozite si Taxe SPIT Constanta informeaza contribuabilii persoane fizice si juridice care au datorii la bugetul local la data de 31 martie…

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, un nou produs, IMM Factor, privind garantarea instrumentelor de plata in relatiile comerciale dintre comercianti, a anuntat, joi, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, scrie Agerpres.

- Guvernul a aprobat, ieri, alocarea a peste 353 de milioane de lei, pentru unitațile administrativ teritoriale din județele in care au fost calamitați naturale, iar județul Mureș a primit intreaga suma solicitata. Inundațiile au produs pagube in municipiul Reghin, orașele Iernut și Sangeorgiu de Padure,…