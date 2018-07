Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Executivul va adopta o OUG prin care asistentii care se ocupa de persoanele cu handicap vor primi o alocatie lunara de 600 de lei pentru ingrijirea unui adult cu grad de handicap accentuat, si 750 de lei, pentru ingrijirea unui adult cu handicap grav.

- "O schimbare adusa de OUG este introducerea unei alocatii lunare pentru asistenul personal profesionist, care are in ingrijire un adult cu handicap, astfel incat acesta sa poata asigura conditii de locuit, hrana si imbracaminte. Astfel, asistentul care ingrijeste un adult cu handicap accentuat, va…

- Guvernul va majora de la 900 de lei la 2.250 de lei subventia acordata lunar angajatorilor care incadreaza in munca tineri absolventi ai unor institutii de invatamant, absolventi din randul persoanelor cu handicap si someri, a anuntat premierul Viorica Dancila. ‘Continuam masurile pentru reducerea deficitului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta, in sedinta de joi, opt proiecte strategice de investitii care vor fi realizate in parteneriat public privat (PPP), printre care construirea unei banci nationale de sange, plasma umana si celule stem, a doua spitale regionale, a Aeroportului…

- Persoanele cu handicap fizic, respectiv cu dizabilitați motorii vor beneficia de transport gratuit in regim taxi in cadrul unui proiect pilot desfașurat pe un an. Consilierii generali ai CGMB au aprobat astazi asocierea dintre Direcția Generala de Asistența Sociala a Municipiului București (DGASMB)…

- Legea Educației va fi schimbata, iar guvernul vrea și o Legea a Sanatații! Cea din urma va fi bazata pe cercetari sociologice, a anunțat Viorica Dancila la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu.Așa cum promisese, Dancila s-a intalnit și cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați.…