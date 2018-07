Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, marti, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de peste 780.000 de lei pentru 241 de familii si persoane aflate in situatii de necesitate. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a explicat ca aceasta hotarare vizeaza sprijinirea cu ajutoare…

- Guvernul a aprobat alocarea sumei de 108,6 milioane de lei, ajutoare financiare de urgenta pentru refacerea infrastructurii locale in 25 de judete afectate de calamitatile naturale produse in perioada martie-iulie 2018, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern…

- Ca urmare a inundatiilor din data de 8 iulie 2018, care au afectat zeci de gospodarii din comuna Sona, Crucea Roșie Romana – Filiala Alba a mobilizat angajati si voluntari din detasamentul de interventie in situatii de urgenta si a demarat o campanie de distribuire de apa potabila, pachete alimentare,…

- Guvernul a aprobat, joi, acordarea de ajutoare in suma de 674.600 lei pentru 170 de familii, printre care si cele ale victimelor accidentului din 5 aprilie din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. ‘S-a luat aceasta decizie (de acordare a unor ajutoare – n.r.). Este…

- Ambasadorul Palestinei in Romania a fost rechemat pentru consultari la Ramallah. Riposta palestiniana vine in contexul mutarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim. Purtatorul de cuvant al Guvernul de la București nu a putut oferi miercuri o reactie a premierului fata de riposta diplomatica…

- Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) cu sediul la Ramallah, in Cisiordania ocupata, a anuntat, miercuri, ca si-a rechemat ambasadorii pentru "consultari" din patru tari membre ale Uniunii Europene, state care si-au trimis reprezentantii la ceremonia organizata de Israel cu ocazia deschiderii Ambasadei…