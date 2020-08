Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, ordonanța de urgența care prevede acordarea, o singura data, a unei sume de 2.500 lei pentru angajații care au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgența sau de alerta pentru cel puțin 15 zile, pentru achiziționarea de pachete de bunuri și servicii tehnologice…

- Studiu: Peste jumatate dintre companiile din Romania aleg varianta revenirii partiale la birouri. Care sunt domeniile in care angajații vor lucra in continuare de acasa Peste jumatate dintre companii aleg reintoarcerea partiala la birouri, intr-un sistem de ture prin rotatie a angajatilor sau intoarcerea…

