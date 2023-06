Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, initiativa legislativa care aduce modificari la Codul fiscal in sensul aplicarii unei cote reduse de TVA de 5% si pentru livrarile de masa lemnoasa sub diverse forme, cum ar fi rumegus, deseuri si resturi de lemn aglomerate sub forma de pelete din lemn, brichete…

- Mii de cadre didactice au ieșit din nou in strada in marile orașe pentru a protesta fața de decizia Guvernului de a nu le majora salariile așa cum prevede Legea salarizarii unitare. Astfel, peste 1.000 de membri ai Sindicatului Democrat din Invatamant (SDI) Arad protesteaza, joi, in centrul municipiului…

- ​Dupa profesori, și angajații din Sanatate ies astazi in strada. Nemulțumirile acestora sunt legate de salarii și sporuri, dar și de blocarea angajarilor in sistem dupa adoptarea de catre Guvern a „Ordonanței austeritații”, in luna mai. Federația sindicala Solidaritatea Sanitara a anunțat pentru astazi,…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care prevede ca asiguratii vor avea dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav de pana la 12 ani, fata de pana la 7 ani cat este in momentul de fata. Legea merge la promulgare. Initiativa legislativa are ca obiect…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiect de lege inițiat de ministrul de Interne Lucian Bode și de premierul Nicolae Ciuca. Proiectul a fost amendat fața de varianta inițiala și a fost reintrodusa amenda pentru tulburarea liniștii publice. Pedeapsa cu inchisoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 134/2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn, pentru incalzirea locuintei in sezonul…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva…

- Comisiile reunite pentru Aparare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cererea Ministerului Apararii Naționale de incepere a cinci programe de inzestrare militara, in valoare totala de circa 10 miliarde de dolari (7,1 miliarde euro și 2,5 miliarde dolari). Potrivit unui document al Birourilor Permanente…