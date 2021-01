Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, a acuzat PNL si USR-PLUS ca niciun reprezentant al Guvernului nu a fost prezent la Iasi la manifestarile dedicate Zilei Unirii, el sustinand ca "Alianta CDR-2 a ajuns la putere si a uitat de ieseni”, potrivit news.ro."Niciun reprezentant al administratiei…

- Primarul Mihai Chirica a fost atacat, duminica, de un protestatar in timpul manifestarilor din Piata Unirii din Iasi, fiind stropit pe fata si pe haine cu iaurt. Barbatul a fost ridicat de fortele de ordine, scrie News.ro. Oamenii l-au huiduit, duminica, pe Mihai Chirica inca din momentul aparitiei…

- Masurile din asistența medicala instituite in timpul pandemiei se prelungesc inca trei luni. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate spun ca prevederile adoptate anul trecut vor fi in vigoare pana pe 31 martie. Potrivit Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Ordonanța…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) condamna hotararea adoptata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta chiar in seara in care guvernul și-a depus mandatul, potrivit careia școlile raman inchise pana cel puțin pe 11 ianuarie 2021. AUR cere redeschiderea tuturor unitaților de invațamant, inainte…

Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) condamna hotararea adoptata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta chiar in seara in care...

- La sedinta extraordinara de Consiliu Judetean desfasurata luni cele doua propuneri PNL pentru pozitiile de vicepresedinte al Consiliului Judetean au fost Marius Danga si Sorin Afloarei, finul de cununie al presedintelui Costel Alexe, indica sursa citata. Consilierii judeteni USR-PLUS au considerat inadmisibila…

- Dupa ce, joi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a decis sa nu mai permita participarea reprezentanților HORECA la ședințe, președintele Consiliului Județean a anunțat ca va propune reprimirea acestora. “Lipsa de transparența, diletantismul și abordarile heirupiste de la varful Instituției…