Stiri pe aceeasi tema

- “Un act normativ important pe care il vom adopta astazi se refera la garantarea pachetelor de servicii turistice, in deplina concordanta cu Directiva europeana in domeniu. Am plecat de la premisa ca turistul trebuie protejat. Aceasta este acum principala noastra preocupare. Romanii isi fac planuri…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de joi a Guvernului va fi adoptat un act normativ, in concordanta cu legislatia europeana, care prevede garantarea pachetelor de servicii turistice, precizand ca proiectul a fost discutat in detaliu cu operatorii din turism, cu Autoritatea Nationala…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, un act normativ care se refera la garantarea pachetelor de servicii turistice in deplina concordanta cu directiva europeana in domeniu, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca "turistul trebuie protejat". "Un act normativ important pe care il vom adopta…

- Guvernul adopta in sedinta de miercuri legislatia de garantare a pachetelor de servicii turistice, care transpune cu intarziere o directiva europeana, premierul Viorica Dancila precizand ca actul normativ prevede si procedura speciala de repatriere a turistilor romani aflati in dificultate.

- ​Ministerul Turismului și Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat la avizat un proiect de Ordonanța catastrofal pentru industria de turism, care va duce la inchiderea multor agenții de turism, majoritatea IMM-uri, respectiv la scumpirea vacanțelor, susține Asociația Naționala…

- Cu o saptamana de intarziere fata de data anuntata de ministrul Bogdan Trif, Ministerul Turismului a lansat in dezbatere publica inca un proiect de ordonanta pentru transpunerea Directivei (UE) 2302/2015. E a treia oara cand statul o ia de la capat, in incercarea de a le garanta turistilor de la noi…

- Ordonanta care va transpune prevederile Directivei europene privind garantarea pachetelor de servicii turistice achizitionate de catre persoanele fizice este gata in procent de 99% si va intra miercuri, cel tarziu, pe circuitul de avizare, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif, intr-o conferinta…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca directiva privind prezumția de nevinovație trebuie transpusa in legislație pana la momentul in care Comisia Europeana va sesiza Curtea Europeana de Justiție, pentru a evita sancțiuni. El da vina pe Opoziție pentru decizia CE de a declanșa procedura de infrigement…