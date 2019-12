Guvernul a suplimentat, vineri, cu 12 milioane de euro, fondurile pentru programul "Tomata in spatii protejate" si a aprobat plafoanele alocate schemelor de sprijin in sectorul zootehnic.



"Au fost dezbatute si adoptate in sedinta de guvern doua proiecte de hotarare de la Ministerul Agriculturii, pentru sprijinirea unor programe de dezvoltare agricola. Este vorba despre programul 'Tomata in spatii protejate', care beneficiaza de o alocare suplimentara de 12 milioane de euro, si, de asemenea, despre aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin in sectorul zootehnic, acesta…