Guvernul a decis, in sedinta din 22 iulie, sa suplimenteze cu 101,9 milioane de lei fondurile care vor fi acordate fermierilor in baza unei scheme de ajutor de stat privind reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), remis, joi, AGERPRES.



In acest fel, fondurile necesare platii ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura in perioada 1 ianuarie 2020 - 31 martie 2020 ajung la o valoare de 629,9 milioane de lei.



Pentru perioada 2015-2020, suma…