Guvernul a suplimentat bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu suma de 300 milioane lei Potrivit comunicatului de presa al Guvernului, banii reprezinta credite de angajament si credite bugetare si sunt alocati astfel: – 122,614 milioane lei, pentru asigurarea finantarii de la bugetul de stat a cererilor de plata/rambursare catre beneficiarii Programului Operational Regional. – 150 milioane lei pentru asigurarea finantarii de la bugetul de stat a cererilor de plata/rambursare catre beneficiarii Programului Operational Infrastructura Mare. – 24,6 milioane lei acoperirea finantarii cheltuielilor stabilite prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, pentru care a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

