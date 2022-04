Guvernul a suplimentat bugetul pentru despăgubirile acordate pe expropierile autostrăzii Sebeș-Turda Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, suplimentarea cu 266.690 lei a sumei prevazute ca despagubire aprobata prin HG nr. 399/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe coridorul de expropriere al Autostrazii Sebes-Turda. Potrivit unui comunicat al Executivului, prin actul normativ au fost actualizate datele de identificare si sumele aferente despagubirilor pentru 234 de imobile care au fost afectate de realizarea Autostrazii Sebes-Turda, intrucat din suprapunerea planurilor de parcelare peste coridorul de expropriere au rezultat diferente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

