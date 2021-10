Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul interimar Florin Citu a anuntat ca Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 10 milioane de lei pentru achizitionarea vaccinului diftero-tetano-pertussis acelular -...

- Ministerul Sanatații va cumpara anticorpi monoclonali Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI- Aproape 390 de milioane de lei va primi Ministerul Sanatații pentru a cumpara medicamentele necesare tratarii pacienților cu COVID-19, s-a decis în ședința de guvern. Ministerul a anunțat…

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de miercuri, suma de 460 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru cheltuieli cu medicamente si pregatirea paturilor ATI necesare in gestionarea pandemiei de COVID-19, a anuntat premierul Florin Citu. El a prezentat acest proiect in cadrul sedintei Biroului…

- Guvernul urmeaza sa aloce Ministerului Sanatatii, miercuri, 460 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru cheltuieli cu medicamente si pregatirea paturilor ATI necesare in gestionarea pandemiei de COVID-19, a anuntat premierul Florin Citu.

- Guvernul nu plafoneaza prețurile la energie, anunța premierul, deși facturile au explodat odata cu liberalizarea pieței, iar scumpirile nu se opresc aici. In plus, Florin Cițu spune ca nu el trebuie sa gaseasca soluții pentru consumatorii vulnerabili. Ce se intampla insa cu acele companii care profita…

- Filipine se confrunta, in prezent, cu una dintre cele mai ample recrudescente ale pandemiei de coronavirus, din Asia, raportand o crestere constanta a numarului de infectari pe parcursul ultimelor doua saptamani, atribuita de expertii din domeniul sanatatii variantei Delta, cunoscuta anterior drept…