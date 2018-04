Guvernul a stabilit, joi, ca 30 aprilie sa fie zi libera pentru bugetari, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de astazi, asa cum v-a anuntat si doamna premier, Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 2018 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public avand in vedere ca marti, 1 mai, este zi libera nelucratoare, conform Codului Muncii", a spus Barbu, intr-o conferinta de presa. El a precizat ca pentru recuperarea zilei de 30 aprilie institutiile publice vor opta fie pentru desfasurarea activitatii in regim normal de lucru pe 5 mai, fie pentru prelungirea…