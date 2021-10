Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a alocat peste un miliard de lei, din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, pentru proiectele locale, a anuntat, miercuri, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) solicita restituirea, prin restabilire, a sumei de 7 940,17 mii lei economisite in procesul de organizare și desfașurare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie curent in fondul de rezerva al Guvernului. Dupa finalizarea tuturor acțiunilor destinate organizarii…

- Sub pretextul rectificarii bugetare, Coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR mutileaza bugetul de pensii, pentru a transfera banii catre Fondul de rezerva al Guvernului, in condițiile in care, deja, exista deja un deficit de 8 miliarde de lei la pensii. Intr-un mod discreționar și lipsit de transparența,…