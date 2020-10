Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea vine dupa ce OMS a aprobat primul test rapid de depistare a covid-19 pentru uz de urgența - testul SD Biosensor - pe 22 septembrie. Mai sunt in dezvoltare și alte cateva teste care nu necesita prelucrarea in laborator, inclusiv unul de la Abbott care trece in prezent prin etapele finale de…

- Ungaria, aflata in disputa cu Bruxellesul in legatura cu statul de drept, a fost condamnata marti de justitia europeana pentru legea privind universitatile straine, care a constrans Universitatea Central Europeana (CEU), fondata de George Soros, sa isi mute cea mai mare parte a activitatilor la Viena,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a statuat marti ca statele Uniunii nu le pot ordona operatorilor de telecomunicatii culegerea 'generalizata si nediferentiata' de date de conexiune si de localizare a utilizatorilor lor decat pe o durata limitata sau in mod tintit, in special in cazuri…

- O sedinta de a inaugurare a Parchetului European (EPPO) a avut loc luni, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), pentru a marca debutul oficial al activitatilor EPPO, in cursul careia sefa acestei institutii, Laura Codruta Kovesi, si procurorii europeni ai Parchetului European si-au luat…

- Europenii ar putea ramane fara Facebook. Compania a anunțat ca s-ar putea retrage din spațiul comunitar dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene i-a interzis sa mai transfere datele utilizatorilor UE in Statele Unite. „Daca Facebook ar fi forțata sa suspende complet transferul in SUA al datelor…

- PACHETUL DE MOBILITATE 2020 PE PIAȚA TRANSPORTULUI RUTIER DE MARFURI DIN UNIUNEA EUROPEANA In luna iulie 2020 au fost publicate in Jurnalul Oficial a Uniunii Europene reglementarile care constituie Pachetul de mobilitate pe piata transportului rutier, cuprinzand: R egulamentul (UE) 2020/1054 al…

- Gigantul american din sectorul retelelor de socializare a cerut autoritatilor de reglementare ”sa adopte o abordare pragmatica si proportionala pana la gasirea unei solutii pe termen lung”, a afirmat intr-un comunicat un reprezentant al companiei. Comisia din Irlanda, care este principala autoritate…