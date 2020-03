Guvernul a schimbat modelul pentru declaratia pe propria raspundere. Trebuie tiparita sau scrisa de mana!

Stiri pe aceeasi tema

- Va semnalam actualizarea MODELULUI declarației pe proprie raspundere, accesibil pe pagina https://stirioficiale.ro/, care a fost simplificat in privința datelor care necesita a fi completate. Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop in campurile predefinite, in formatul PDF, necesitand…

- Anunț de ultima ora de la Grupul de Comunicare Strategic.Modelul declaratiei pe proprie raspundere a fost actualizat. Documentul poate fi completat in format electronic, dar este nevoie de semnatura titularului, conform Mediafax.Citește și: SURSE Romania TV: Gheorghe Flutur, INTERNAT intr-o…

- Modelul pentru declarația pe proprie raspundere, necesara in momentul ieșirii din casa, a fost simplificat in privința datelor care necesita a fi completate, a anunțat joi Grupul de Comunicare Strategica. Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop in campurile predefinite, in formatul PDF,…

- Va transmitem MODELUL declarației pe proprie raspundere referitoare la circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020. Precizam faptul ca declarația pe propria raspundere poate fi completata integral olograf („de mana”), cu preluarea tuturor elementelor…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis duminica MODELUL declarației pe proprie raspundere referitoare la circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei și modelul adeverinței de la angajator, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020. Declarațiile sunt necesare deocamdata doar pe timpul…

- MODELUL declarației pe proprie raspundere referitoare la circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020. Precizam faptul ca declarația pe propria raspundere poate fi completata integral olograf („de mana”), cu preluarea tuturor elementelor prevazute…

- Va transmitem MODELUL declarației pe proprie raspundere referitoare la circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020. Precizam faptul ca declarația pe propria raspundere poate fi completata integral olograf („de mana”), cu preluarea tuturor elementelor…

- Declaratia pe proprie raspundere referitoare la circulatia persoanelor in afara locuintei poate fi completata integral de mana, iar aceasta va fi pusa la dispozitia reprezentantilor Politiei Romane, ai Jandarmeriei sau ai Politiei Locale la momentul legitimarii persoanei care efectueaza deplasarea,…