Guvernul a eliminat, vineri, din ordonanța adoptata joi, articolul contestat de protestatrii din Piața Victoriei, privind certificatul digital pentru calatoriile in Uniunea Europeana. Ordonanța privind interzicea calatoriilor in UE fara certificat digital, emis doar cu doza booster in cel mult 9 luni de la a doua doza, adoptata joi de Guvern, a fost puternic contestata […]