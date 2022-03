Guvernul a reglementat activitatea prestatorului casnic. Cum vor fi remunerate persoanele fizice care muncesc pentru alte persoane Guvernul a reglementat, in sedinta de miercuri, activitatea prestatorului casnic, adica acea persoana care munceste pentru alte persoane, in gospodaria acesteia, si este remunerata pentru aceasta munca. Prestatorul casnic va primi tichete de activitati casnice, valoarea unui tichet fiind de 15 lei. ”Prin proiectul de lege, Guvernul reglementeaza modul in care persoanele fizice (prestatori casnici) pot desfasura activitati casnice in beneficiul altor persoane fizice (beneficiari casnici) si remunerarea acestora in tichete de activitati casnice. Valoarea nominala a unui tichet de activitati… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de lege privind reglementarea activitatii prestatorului casnic, prin care se introduce posibilitatea remunerarii in tichete de activitati casnice cu valoare nominala de 15 lei pentru persoanele fizice care vor desfasura activitati casnice in beneficiul…

- Printre priectele de lege ce ar putea fi adoptate in ședința de Guvern de miercuri se numara și un „Proiect de lege privind reglementarea activitații prestatorului casnic”, ce ar urma sa reglementeze modul in care persoanele fizice pot desfașura activitați casnice. Remunerarea lor s-ar face insa exclusiv…

- Tichetele de masa pe care romanii le incaseaza la locul de munca, precum și tichetele sociale care se acorda drept sprijin pentru susținerea copilului la creșa ar putea sa creasca incepand cu luna aprilie a acestui an. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) a lansat in dezbatere publica proiectele…

- @ Valoarea punctului de pensie a crescut la 1.586 lei @ Indicele de corectie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este 1,41 Incepand cu acest an, vor fi utilizați o serie de indicatori in sistemul public de pensii pentru anul 2022, primul indicator important fiind castigul salarial mediu…

- Indicatori utilizați in sistemul public de pensii pentru anul 2022 Indicatori utilizați in sistemul public de pensii pentru anul 2022: contribuții asigurari sociale, salariul mediu brut, indemnizații Recent, Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a dat publicitații cele mai noi date privitoare la indicatorii…

- Angajații din Poliție și din penitenciare au protestat joi la Palatul Parlamentului. Alaturi de actuali și foști polițiști, la protest participa și o delegație de formata din circa 100 de membri ai Federației Sanitas. Cele doua grupuri de sindicaliști au organizat un miting, nemulțumite ca Guvernul…

- Guvernul a adoptat, in ședința de ieri, Ordonanța de urgența pentru majorarea valorii punctului de pensie și a indemnizației sociale pentru pensionari, incepand cu luna ianuarie a anului viitor, a anunțat Ministerul Muncii. Astfel, valoarea punctului de pensie crește de la 1.442 lei, cat este in prezent,…

- Guvernul lucreaza la ordonanța de urgența privind unele masuri fiscal bugetare valabile pentru 2022, prin care sa se asigure menținerea in tintele de deficit asumate. Actul normativ, așa-numit „ordonanța trenuleț” pentru ca modifica mai multe legi, prevede, potrivit unor surse guvernamentale, inghețarea…