- N.Dumitrescu Identificarea unei soluții astfel incat ploieștenii sa aiba, la iarna, apa calda și caldura, i-a mobilizat, pentru prima data in ultimii ani, pe politicienii de la nivel local. Probabil pentru a fi creata, peste timp, o reparație a uneia dintre cele mai mari crize cu care s-a confruntat…

- „Ploiestiul e in pericol sa ramana fara apa calda si caldura la iarna. De aceea toate fortele politice din oras au trecut peste orgolii si s-au unit intr-un apel comun la Guvernul Romaniei semnat de parlamentarii de Prahova, de primarul ales al Ploiestiului si de presedintele ales al Consiliului Judetean…

- Ploieștiul e in pericol sa ramana fara apa calda și caldura la iarna, anunța primarul ales al municipiului, Mihai Polițeanu. El spune ca pentru a-și constitui stocul obligatoriu de gaze naturale, Termo Ploiești trebuie sa se imprumute, iar Primaria trebuie sa garanteze imprumutul. Pentru a se intampla…

- Legislatia e-Factura in forma actuala respecta Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), dar Ministerul Finantelor exploreaza modalitati prin care datele cu caracter personal regasite pe factura electronica sa fie convertite intr-o forma de identificare fiscala care sa nu permita corelarea directa cu identitatea…

- N. Dumitrescu Sub genericul ”Despre caldura la iarna și ce e de facut”, primarul ales al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a venit, ieri, cu un raspuns la solicitarea facuta de catre edilul in funcție, Andrei Volosevici, de a prezenta pașii necesari astfel incat ploieștenii sa nu aiba de suferit la iarna,…

- Edilul in functie, Andrei Volosevici, ii solicita public primarului ales, Mihai Politeanu, pasii pentru asigurarea agentului termic din sezonul 2024-2025 N. Dumitrescu In concordanța cu temperaturile de afara, un subiect de mare impact, și anume asigurarea caldurii in casele ploieștenilor in iarna care…

- Gest remarcabil facut de Virgiliu Nanu, presedintele ales al Consiliului Judetean Prahova, fata de Mihai Politeanu, castigatorul Primariei Ploiesti. „Am vazut declarația domnului Mihai Polițeanu in spațiul public și, in calitate de președinte ales al Consiliului Județean Prahova, doresc sa il asigur…

- Black Sea Oil&Gas (BSOG), alaturi de partenerii sai Petro Ventures Resources și Gas Plus Dacia, concesionari ai perimetrului offshore de gaze naturale Midia, au dat in judecata statul dupa majorarea cotelor de redevența impusa de Guvernul Romaniei. Modificarea, care a intrat in vigoare in toamna…