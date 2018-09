Guvernul a pus frână cheltuielilor în iulie, iar bugetul a avut un excedent de 3 mld. lei ♦ Veniturile bugetului general consolidat au crescut in iulie cu 20% fata de iulie 2017, in vreme ce cheltuielile au avansat cu 13% ♦ Excedentul de 3 mld. lei inregistrat in iulie a redus deficitul bugetar pana la 1,2% din PIB. Guvernul a apasat frana cheltuielilor in iulie, iar incasarile mai bune au fa­­cut ca bugetul sa a­jun­ga pe excedent. Astfel, deficitul bugetar s-a redus de la 14,9 mld. lei in iunie la 11,9 mld. lei in iulie. „S-a inregistrat o crestere buna a incasarilor din TVA, in iulie. Nu am vazut date care sa explice aceasta crestere. Este posibil sa se… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

