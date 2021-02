Guvernul a publicat proiectul de buget pentru 2021. Ce prevede noua lege / DOCUMENT

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat, joi seara, pe site-ul Ministerului Finantelor. Acesta prevede ca bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei credite de angajament si in suma de 261.451,7…

- Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice in luna decembrie a ajuns la 1,25 milioane locuri (1.249.624), dupa ce doar in ultima luna din 2020 statul a mai adaugat 4.000 de angajați in sectorul public, arata datele analizate de Profit.ro. Jurnaliștii Profit.ro releteaza ca,…

- Autoritațile sanitare din Africa de Sud au decis sa suspende utilizarea vaccinului AstraZeneca in urma unor cercetari care arata ca este mai puțin eficient impotriva mutației coronaviruslui din țara. Și Ungaria și-a schimbat atitudinea cu privire la vaccinurile din Vest și a aprobat, duminisa, utilizarea…

- Raportul Inspectiei Sanitare de Stat facut in decembrie anul trecut, in urma controlului in sectiile ATI din toate spitalele publice si private din tara, scoate la iveala lipsa acuta de dotari, dar și lipsa acuta de cadre medicale. Deși actualul ministru al sanatații spune ca nu a vazut inca raportul,…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței online de vineri ordonanța de urgența privind unele masuri pentru recrutarea și plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19, fiind stabilite tarife intre 25 și 100 de lei pe ora pentru registratori, asistenți și medici. Pentru activitatea…

- Guvernul adopta, in ședința din 6 ianuarie, o ordonanța care prelungește invațamantul online pana la inceputul semestrului II, la data de 8 februarie. Ministrul Educației a declarat ca vrea ca semestrul II sa fie organizat in formatul clasic, cu totți elevii prezenți fizic la școala. Sorin Cimpeanu…

- Pentru prima data, un program de guvernare nu face niciun fel de referire la Biserica Ortodoxa Romana, așa cum se intampla in anii anteriori. Guvernul propus nu-și mai asuma sprijinirea construcției Catedralei Mantuirii Neamului – biserica simbol a poporului roman și nici nu ia in discuție incalcarea…

- Echipa de cercetare de la Oncogen lucreaza din ianuarie, la dezvoltarea unui vaccin anti-coronavirus, iar directorul institutului, Virgil Paunescu, spune ca ar fi avut deja vaccinul, daca Guvernul il finanta. Potrivit acestuia, cu 5 milioane de euro, vaccinul Oncogen ar fi fost acum, in faza a treia…