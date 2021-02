Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat, joi seara, pe site-ul Ministerului Finantelor. Acesta prevede ca bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei credite de angajament si in suma de 261.451,7…

- Guvernul a aprobat miercuri actul normativ prin care este abrogata Legea 173/2020 privind interzicerea vanzarii de acțiuni pe care statul le deține la companii și societați naționale, pe o perioada de doi ani. Aceasta lege, inițiata de PSD, a avut ca efect blocarea proceselor de listare pe bursa a unor…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat intr-o conferinta de presa ca incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania. Procedura ar fi trebuit demarata inca din octombrie 2019, asa cum prevede art. 157, alin. 2, din Legea 127 publicata in Monitorul Oficial in 9 iulie 2019.…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței online de vineri ordonanța de urgența privind unele masuri pentru recrutarea și plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19, fiind stabilite tarife intre 25 și 100 de lei pe ora pentru registratori, asistenți și medici. Pentru activitatea…

- Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi, la conferința „Curs de guvernare”, ca Guvernul va impune in urmatoarea ședința un set de ținte pentru companiile de stat. „Pregatim monitorizarea companiilor de stat, reforma lor. In acest sens vom prezenta in urmatoarea sedinta de Guvern un memorandum…

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Echipa de cercetare de la Oncogen lucreaza din ianuarie, la dezvoltarea unui vaccin anti-coronavirus, iar directorul institutului, Virgil Paunescu, spune ca ar fi avut deja vaccinul, daca Guvernul il finanta. Potrivit acestuia, cu 5 milioane de euro, vaccinul Oncogen ar fi fost acum, in faza a treia…

- Guvernul anunța ca s-a decis ca DSP și IGSU sa formeze echipe mixte pentru verificarea tuturor secțiilor de terapie intensiva din țara. Asta dupa ce au murit 10 oameni in cumplita tragedie de la Spitalul Județean Neamț. La ora 10, premierul Ludovic Orban a participat la ședința de lucru cu ministrul…