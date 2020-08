Stiri pe aceeasi tema

- ​Guvernul a publicat joi în Monitorul Oficial ordonanța de urgența prin care se vor acorda ajutoare din fonduri europene în valoare totala de 1 miliard de euro persoanelor fizice autorizate, microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii, pentru ieșirea din criza coronavirsu COVID-19.…

- Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman informeaza cu privire la publicarea in Monitorul Oficial a Legii nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului. Ȋn acest sens, Ordonanta de urgenta privind protectia mediului…

- Coronavirusul pune in dificultate și secția de ATI de la Pitești, dat fiind faptul ca numarul persoanelor infectate inregistreaza creșteri la nivelul județului nostru. In acest context, la Pitești, va fi adus un TIR de terapie intensiva. La solicitarea CJSU Arges, Departamentul pentru Situatii de Urgenta…

- ”Guvernul ”Vom face, vom drege” da mari emoții antreprenorilor: suntem pe 24 iunie, iar OUG de amanare a plații taxelor cu noua data inca nu a fost publicata in Monitorul Oficial! ​Concret, a trecut o saptamana de cand a fost adoptata o Ordonanța de Urgența care, printre alte masuri, spune ca firmele…

- Președintele Romaniei a semnat Decretul pentru promulgarea Legii de aprobare a OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgența Stimulentul de risc in cuantum de 2.500 de lei brut lunar,…

- ​Pe data de 11 iunie anunțam ca plafonul de garantare la IMM Invest a fost dublat la 30 miliarde lei, decretul președintelui Iohannis, cu privire la Legea adoptata de Parlament, fiind publicat în Monitorul oficial. Una dintre probleme identificate era ca prin acea lege au uitat sa modifice și…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus ca IMM-urile vor avea la dispoziție, sub forma de granturi din fonduri europene, suma de un miliard de euro, in viitorul pachet de relansare economica pregatit de Guvern. Banii urmeaza sa fie imparțiți in trei proiecte.