Guvernul a prelungit starea de alertă cu 30 de zile, din 17 iulie Guvernul a adoptat, miercuri seara, hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 17 iulie, dupa ce reprezentantii Executivului anuntasera ca nu vor fi noi restrictii, dar nici noi masuri de relaxare. Astfel, ramane obligatorie purtarea mastii in spatiile inchise, magazine, mijloace de transport in comun si la locul de munca, dar si restrictiile privind restaurantele in spatii inchise, privind organizarea de mitinguri si unele evenimente. ”Incepand cu data de 17 iulie 2020, se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul tarii, instituita… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

