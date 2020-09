Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial, Romania va mai inca cel puțin 30 de zile sub stare de alerta. Guvernul a adoptat luni proiectul de hotarare care prelungieste stare de alerta, incepand cu data de 15 septembrie, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Guvernul a decis prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, Hotararea nr. 40 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate…

- Daca vor aparea noi focare de COVID-19, atunci autoritatile ar putea restrictiona circulatia in anumite zone, a declarat, duminica seara, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Acesta a spus, la Digi 24, ca autoritatile analizeaza zone precum Valea Prahovei si litoralul, intrucat „acolo se respecta cel mai…

