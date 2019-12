Guvernul a prelungit pana pe 31 martie termenul pana la care mai pot fi cumparate cartele preplatite fara buletin

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, luni, in sedinta, prelungirea pana la 31 martie 2020 a termenului pana la care operatorii de telefonie mobila pot vinde cartele preplatite fara a solicita date cu caracter personal, informeaza Agerpres. Executivul a adoptat, in acest sens, o ordonanta de urgenta, care a fost introdusa…

- Executivul a adoptat, in acest sens, o ordonanta de urgenta, care a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara la solicitarea Ministrului Transporturilor, Lucian Bode."Propun introducerea pe ordinea de zi a unei ordonante de urgenta pentru prorogarea unor termene prevazute in articolul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in proiectul de buget pe anul viitor au fost prevazute sumele necesare pentru marirea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit legii pensiilor, dar si pentru maririle de salarii, prevazute in legea salarizarii unitare. "Noi am prevazut in legea bugetului…

- Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii administrate privat…

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat, vineri, ingrijorat de cresterea constanta a monedei euro si devalorizarea leului, afirmand ca Executivul incearca o corelare a politicilor guvernamentale cu cele ale BNR, in asa fel incat astfel de efecte economice negative sa se reduca. "Cu siguranta…

- Venetia va avea parte de o perioada de calm dupa mai multe zile de inundatii. In zilele urmatoare, se preconizeaza ca nivelul apei va scadea, iar scolile urmeaza sa se redeschida luni, au informat responsabilii orasului, informeaza DPA. Prognoza meteo ramane insa nefavorabila pentru…