- Guvernul a aprobat, in ședința de joi prelungirea pana la 30 iunie 2021 a acordarii indemnizației pentru timpul redus de munca (Kurzarbeit), a celei pentru reducerea activitații profesioniștilor, precum și a indemnizației de șomaj tehnic pentru angajați și alte categorii de profesioniști, anunța…

- Primaria Sectorul 4 iși suspenda activitatea pana pe data de 2 decembrie, din cauza mai multor cazuri de Covid aparute in randul angajaților, informeaza Hotnews, care citeaza un comunicat de presa al instituției. ”Ca urmare a aparitiei unor cazuri de infectie cu noul coronavirus in randul angajatilor…

- Guvernul a discutat in ultima ședința un proiect de ordonanța care prevede ca studenții de la Universitatea de Medicina sa fie recompensați cu 2.500 lei lunar daca se inscriu ca voluntari in ingrijirea pacienților cu COVID-19. Executivul spera ca astfel sa atraga aproximativ 3.000 de voluntari intr-o…

- Ministrul Muncii: Numarul salariatilor in prezent este cu 15.000 mai mare fața de inceputul anului, inainte de debutul pandemiei. Povestea cu milionul de șomeri, o minciuna Numarul salariatilor activi angajati in prezent in economie il depaseste cu peste 15.000 pe cel inregistrat la inceputul anului,…

- Numarul deceselor din cauza pandemiei de coronavirus in Italia a crescut alarmant. Numarul de noi infectari zilnice a ajuns la aproape 30.000 de cazuri, iar marți au fost raportate 353 de decese, cea mai mare cifra din 6 mai și pana in prezent. De la inceputul pandemiei de Covid-19 și pana in prezent…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat, luni, ca 122.986 de fermieri unici au accesat Masura 21 – Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19, din Programul National de Dezvoltare Rurala…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, de declarat pe pagina personala de Facebook ca in bazele de tratament ale Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca nu s-a inregistrat niciun caz de covid de la redeschiderea acestora pana in prezent. Violeta Alexandru:…

- In bazele de tratament ale Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca (TBRCM), companie aflata in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), nu s-a inregistrat niciun caz de covid de la redeschiderea acestora, in 24 iunie, si pana in prezent, a transmis, miercuri,…