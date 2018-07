Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar putea aproba, in sedinta de joi, o Ordonanta de Urgenta, la propunerea Ministerului Finantelor, prin care sa fie prelungit termenul de depunere a declaratiei unice pana pe 31 iulie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

- Guvernul analizeaza posibilitatea prelungirii termenului de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit pana la sfarsitul lunii iulie, au declarat, joi, surse guvernamentale. Pe 6 iulie, Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta ca termenul limita pentru depunerea "Declaratiei…

- Termenul pana la care contribuabilii pot depune declarația unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice s-ar putea prelungi pana la 31 iulie, potrivit informațiilor Digi24.Sursa citata precizeaza ca termenul expira pe 15 iulie, la Guvern existand…

- 16 iulie este data limita pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, a anunțat luni Ministerul Finantelor. ”Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere,…

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea transportatorilor, in vederea restituirii catre acestia a diferentei de acciza ca urmare a majorarii pretului la motorina, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Memorandumul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta prin care a fost aprobat Programul "Investeste in tine", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Astazi, in sedinta de Guvern, a fost adoptat Programul 'Investeste in tine'. (...) Este un program care isi propune…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de lege privind Strategia de dezvoltare a Romaniei pe termen lung, pana in 2040, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "O actualizare a Strategiei 2020 (...) pentru urmatorii 20 de ani, deci pana in 2040. Acest proiect…

- Subventia de 200 euro pentru cumpararea unui calculator va putea fi acordata unui numar mai mare de elevi si studenti, Guvernul majorand, de la 150 la 250 lei, pragul de venit brut pe membru de familie pentru cei care vor sa beneficieze de subventie. ”In sedinta de guvern a fost luata…