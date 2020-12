Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a prelungit masura privind amanarea plații ratelor la banci. Solicitarile pot fi depuse pana pe 15 martie 2021 Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul a adoptat o ordonanta potrivit careia plata ratelor la banca poate fi amanata pentru o perioada de maximum 9 luni. "Este o ordonanţă…

- Condiții noi pentru cei care vor sa amane plata ratelor la banci, dupa 1 ianuarie. In 2020, plațile pentru 14,7% din totalul creditelor au fost suspendate Debitorii care doresc sa beneficieze de suspendarea, cu pana la noua luni, a platii ratelor la banci trebuie sa declare, pe propria raspundere, ca…

- Intrebat cum vede perioada de dupa incheierea anului, in conditiile in care se incheie perioada de 9 luni in care romanii au putut cere amanarea platirii ratelor bancare, Florin Citu a precizat ca Guvernul ia in calcul prelungirea acestei perioade. "Putem sa ne gandim chiar si la o prelungire…