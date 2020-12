Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca in 2021 vor fi acordate vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 de lei, aceasta masura fiind cuprinsa in ordonanta de urgenta privind masuri fiscale initiata de Ministerul Finantelor Publice. "In aceasta ordonanta, care este o ordonanta foarte mare, tot…

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste masuri…

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin Citu a declarat luni ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste masuri mentionand…

- Guvernul se reuneste astazi in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021.Premierul Florin Citu a declarat luni ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste masuri mentionand…

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin Citu a declarat luni ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste…

- Premierul Florin Cițu a anunțat luni ca se vor prelungi in 2021 unele „masuri active” de sprijin a economiei in criza generata de coronavirus: Se prelungesc pana la 30 iunie 2021 masuri active pentru sprijinirea economiei in pandemie, precum beneficiile pentru angajatii din somaj tehnic. De asemenea,va…

- In fața valului doi al pandemiei, cand devine tot mai clar ca sectoare intregi de activitate nu vor putea sa-și reia activitatea in parametrii normali, Guvernul a venit cu o serie de noi masuri fiscale care ar trebui sa vina in ajutorul firmelor ( amanunte aici ) . Cele mai importante se refera la…

- Guvernul a discutat proiectul de ordonanța de urgența care prevede scutirea de la plata impozitului specific pentru HoReCa pana la 31 decembrie anul acesta. Ordonanța cuprinde mai multe masuri, dupa cum spune ministrul Finanțelor, Florin Cițu. „Inlesniri la plata pentru obligațiile bugetare restante…