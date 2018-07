Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia magistratilor europeni MEDEL a emis un punct de vedere prin care condamna protocoalele incheiate de institutiile care reprezinta Justitia din Romania si Serviciul Roman de Informatii. Intre timp, Eduard Hellvig, directorul Serviciului Roman de Informatii, a demarat procedura de desecretizare…

- SC Eco Burn SRL, firma fondata de Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, se judeca la Cluj pentru deseurile periculoase de la Spitalul Oncologic, o afacere care a fost adjudecata de ”abonatii” contractelor de acest gen firma Stericycle Romania, controlata de concernul american cu acelasi nume.…

- Verzii bistriteni nu se lasa si continua demersurile de stopare a proiectului de reamenajare a Pietei centrale sustinut de municipalitate. Dupa ce au lansat o petitie impotriva proiectului, semnata de aproape 5.000 de bistriteni, verzii au depus zilele trecute o contestatie pe aceasta tema la Agentia…

- Scandal cat casa din cauza proiectului de amenjare a Pietei Centrale din Bistrita, propus de municipalitate, motivul discordiei fiind disparitia a mai bine de jumatate dintre castanii existenti in imediata apropiere a Bisericii Evanghelice. Scandalul a trecut si in plan politic, liberalii si reprezentantii…

- Procurorii, mituitorii si denuntatorii se incurca in declaratii in cadrul proceselor care se judeca in instantele clujene. In cadrul procesului in care a fost audiat Calin Gratian,vicepresedintele SC Granpet SA, s-a dezvaluit faptul ca procurorii DNA au incurcat doua firme (Remarul 16 Februarie din…

- Dupa ce Narcis Neaga a scapat de un dosar DNA, dupa ce procurorii l-au clasat, omul lui Ion rus a fost numit in functia de sef al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR). Potrivit unor surse, postul il astepta pe clujeanul Mircea Pop, dar, pentru moment, el ar fi refuzat ocuparea functiei.…

- Seful Consiliului concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat la prezentarea raportului de activitate al institutiei pe anul trecut ca pretul la energia electrica ar trebui sa scada pentru ca facturile au fost ”umflate”. O investigatie a Consiliului Concurentei a aratat ca mai multe firme din domeniul…

- Gazeta de Bistrita va prezinta una dintre nenumaratele turnatorii la Securitate facute de unul dintre liderii penticostali clujeni, Nicolae Pop, cunoscut de securiști sub numele conspirativ de ”VALERIAN/VALERIAN IOAN”. Turnatorul a fost pastorul penticostal al judetului Cluj si al Bisericii Nr. 1 „Carpati”…