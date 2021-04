Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare care prevede ca incepand cu luna mai 2021 alocatia de hrana pentru pacientii din unitatile sanitare se va actualiza cu indicele preturilor de consum la marfuri alimentare in perioada 2018-2020, de 109,72%. "La solicitarea Ministerului…

- Prevederile proiectului de HG: Nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice se stabileste de catre conducatorul unitatii sanitare, cu avizul consiliului de administratie. Nivelul minim al alocatiilor de hrana este de 16 lei/ zi /pacient. In plus, unitatile…

- Nivelul minim al alocației de hrana va fi de 16 lei, dar managerii de spitale pot stabili o suma mai mare, la nivelul fiecarei unitați sanitare, cu avizul consiliului de administrație. Dupa o avalanșa de critici pe rețelele de socializare privind alocația de hrana din spitale „de toata jena”, Ministerul…

- „Facem precizarea ca managerul actual, dr. Elena Codruța Neagu, are in vigoare un ordin de numire in funcție din partea Ministerului Sanatații, ordin valabil, neanulat de vreo instanța sau de minister pana acum. In acest context, managerul Elena Codruța Neagu a facut ieri o plangere penala impotriva…

- Numarul de paturi de terapie intensiva pentru bolnavii de Covid va fi suplimentat in țara cu 140, iar cel al paturilor destinate terapiei intermediare cu 210, a anunțat marți seara Ministerul Sanatații. Ministerul Sanatații a avut marți o videoconferința cu managerii spitalelor de la nivel județean,…