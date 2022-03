Purtatorul de cuvant al Guvernului a precizat, despre modificarea si completarea Hotararii de Guvern privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, ca atributiile acestui minister sunt completate in concordanta cu rolul pe care il va avea in urmatoarea perioada, de coordonator de reforme si investitii in cadrul PNRR, in domeniul transporturilor si infrastructurii. ”In aceste noi conditii, ministerul va putea lansa apelurile de proiecte, va asigura monitorizarea acestora si va transmite coordonatorului national situatiile privind sumele estimate a fi utilizate, trimestrial,…