Codul Rutier a suferit joi modificari, principalul scop declarat fiind atingerea obiectivului de reducere a numarului de accidente rutiere si de victime, cu 25%, pana in 2026. Printre modificari se numara și sanctionarea conducerii agresive pe drumurile publice. „Toata siguranta rutiera constituie o problema grava in Romania, nivelul acesteia fiind semnificativ mai mic fata de media inregistrata in statele membre ale Uniunii Europene. In anul 2021 s-a inregistrat o scadere a numarului accidentelor grave cu aproape 22% si a persoanelor grav ranite cu aproape 31% comparativ cu 2020 in timp ce numarul…