Guvernul a mărit pe furiș salariile bugetarilor Guvernul Ciolacu anunța ca va taia din cheltuieli insa aproba OUG neanunțate care maresc lefurile unor bugetari. In ședința de ieri a Guvernului s-a aprobat o Ordonanța de Urgența, neanunțata in prealabil, prin care se decide creșterea cheltuielilor de personal, inclusiv ca pondere in PIB. La nivelul Ministerului Finanțelor au fost inregistrate solicitari ale unor ordonatori principali de credite privind asigurarea fondurilor necesare pentru achitarea unor obligații de plata pentru care legislația in vigoare prevede termene clare și a caror amanare ar conduce la afectarea unor drepturi pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de OUG elaborat de Ministerul Finanțelor apara unii bugetari de posibilele masuri de austeritate. Salariile acestora vor fi marite și platite din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. La nivelul Ministerului Finanțelor au fost inregistrate solicitari ale unor ordonatori principali…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a afirmat, dupa ce Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta prin care prelungeste cu trei luni valabilitatea politelor auto RCA emise de asiguratorul Euroins, ca in acest fel se previne „un real pericol in ceea ce priveste scaderea gradului de cuprindere in asigurarea…

- Este nebunie totala la Ministerul Finanțelor! Marcel Boloș s-a baricadat intr-un birou și e aparat de SPP. Haos complet la sediul Ministerului Finanțelor! Marcel Boloș s-a baricadat intr-un birou și este inconjurat de membri ai Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Situația este tot mai tensionata…

- Guvernul Romaniei a autorizat compania chineza Lenovo sa participe la rețeaua 5G din Romania, chiar daca in ianuarie 2021, Guvernul adopta un memorandum care prevede excluderea companiilor chineze de la licitațiile pentru infrastructura. Decizia nr. 302/2023 privind acordarea autorizarii pentru LENOVO…

- Guvernul Ciolacu a adoptat, vineri, o Ordonanța de Urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor.Schema de ajutor de stat are ca scop acoperirea costurilor administrative pentru intocmirea și menținerea registrului genealogic, precum și a costurilor aferente…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care vor fi cresteri de venit pentru toate categoriile de angajati din sanatate si asistenta sociala, la salariul de baza maxim prevazut de lege, mentionand ca prin aceasta masura se inchid promisiunile facute…

- Sindicaliștii din Sanatate au fost din nou la negocieri pentru majorarile salariale. Aceștia reclama ca medicii au aflat marți seara ca, pentru anumite categorii, sumele se injumatațesc, dupa ce li s-au promis majorari salariale intre 500 și 1.500 de lei. Sindicaliștii anunța ca așteapta pana joi,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a…