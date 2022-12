Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis miercuri ca tatii care participa efectiv la ingrijirea copilului au dreptul la un concediu paternal de 10 zile lucratoare, dublu fata de cat e in prezent, iar acest concediu se acorda indiferent daca parintii sunt casatoriti sau nu sau daca copilul este adoptat. In cazul decesului mamei,…

- Guvernul a modificat si completat normele metodologice de aplicare a legii care reglementeaza concediul paternal, acordat tatilor la nasterea copiilor, pentru punerea in acord cu noile prevederi aduse anul acesta legii, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117 2022.Documentul stabileste ca tatii…

- Concediul paternal. Guvernul aproba modificari in legislație. Cum vor fi acordate zilele libere și indemnizația Guvernul aproba miercuri modificari la legea concediului paternal. Indemnizația și concediul va fi acordat tuturor taților care au calitatea de lucrator. Se are in vedere modificarea reglementarile…

- Guvernul schimba perioada concediului maternal si paternal. Tatii vor putea sta mai mult in concediu de paternitate, in timp ce perioada de ingrijire a copilului acordata mamelor s-ar putea reduce.Concediul pentru cresterea copilului este de doi ani, in Romania. Pentru el poate opta mama, sau tatal…

- Vești bune pentru salariații din Romania! Aceștia vor avea dreptul la noi tipuri de concediu, fara ca zilele libere sa afecteze concediul anual de odihna. Potrivit Avocat.net, de astazi, concediul paternal, cel de ingrijitor și absența de la locul de munca pentru urgențele familiale vor fi considerate…