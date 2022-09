Guvernul a majorat valoarea premiilor pentru sportivii români medaliaţi la competiţii internaţionale Guvernul a majorat, in cadrul sedintei de joi, cu 50 la suta valoarea premiilor pentru sportivii romani medaliati la competitii internationale. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Executivului, ca vor fi recompensati si antrenorii acestor sportivi. de cuvant al Dan Carbunaru , a declarat, la finalul sedintei, ca vor fi recompensati si antrenorii acestor sportivi. „As vrea sa continui cu hotararea de Guvern pe care astazi Guvernul a aprobat-o pentru a modifica normele financiare privind activitatea sportiva. Astfel, sportivii romani vor beneficia de majorarea cu 50 la suta a premiilor. Este vorba si de sportivi, dar si de colectivele tehnice ale acestora.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

