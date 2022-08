Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a majorat bugetul total al schemei de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie cu circa un miliard de lei, de la 6,380 miliarde lei la 7,379 miliarde lei.

- Masura a fost luata avand in vedere interesul manifestat de mediul de afaceri pentru aceasta schema, in sesiunea din 15 iunie-26 iulie 2022 fiind depuse un numar de 193 de proiecte de investitii, unele dintre acestea fiind cu valori mari, arata Guvernul, intr-un comunicat de presa. Schema de ajutor…

- Guvernul vrea sa aprobe joi suplimentarea cu un miliard de lei a bugetului schemei de ajutor de stat pentru investițiile cu impact major in economie, de la 6,38 miliarde de lei in prezent la 7,38 miliarde de lei. Motivul: 192 de cereri de finanțare depuse recent de investitori, in domenii precum industria…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat detalii despre rectificarea bugetara pregatita de Guvern. Prioritatea executivului este asigurarea finantarii pentru masurile guvernamentale incluse in pachetele de sprijin pentru economie si cetateni. Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca rectificarea bugetara care va fi…

- Ministerul Finantelor stimuleaza afacerile din Romania si propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea cu un miliard de lei bugetul schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investitiile cu impact major in economie, conform unui comunicat al ministerului. Astfel, bugetul schemei se majoreaza…

- ”Am aprobat un proiect de hotarare prin care indeplinim un jalon din PNRR, proiectul de hotarare privind acordarea de sprijin financiar, din fonduri externe nerambursabile, pentru proiectele care sunt finantate din Componenta 9, suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare, inovare, in domeniul…

- Simona Bucura Oprescu, deputat PSD de Argeș, a anunțat ca a fost aprobata de catre Comisia Europeana, prima schema de ajutor de stat privind impaduririle din PNRR. Obiectivul schemei de ajutor este sprijinirea regenerarii padurilor deteriorate din Romania. „Masura vizeaza terenurile afectate de incendii…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, printr-un memorandum, o metodologie unitara de aplicare a formulelor de ajustare si revizuire a devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, prevazute in OUG 64/2022. Intr-un comunicat al Guvernului se aminteste faptul…