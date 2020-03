Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul Romaniei in contextul apariției și raspandirii coronavirusului COVID-19, Instituția Prefectului Județul Galați informeaza ca in cadrul ședinței Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit astazi, 17 martie 2020, au fost…

In scopul asigurarii securitații și a sanatații atat a angajaților cat și a cetațenilor cu care aceștia intra in contact, in contextul existenței riscului de imbolnavire cu COVID-19 și ținand cont de...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, prin videoconferinta, ca in decretul privind instituirea starii de urgenta ar putea fi prevazuta plafonarea pretului la medicamente, masti de protectie sau dezinfectanti. „O alta masura care sigur va fi luata este masura de a limita cresterile preturilor la medicamente…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a susținut in urma cu puțin timp o videconferința in care a anunțat primele masuri luate de Guvern, in contextul decretarii starii de urgența in Romania. „Buna ziua tuturor. Președintele Romaniei a anunțat ca la inceputul saptamanii se va decreta starea de…

- Justificata de apariția unor „pericole grave la adresa apararii țarii și securitații naționale” Președintele Klaus Iohannis a anunțat sambata, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca decreteaza starea de urgența in Romania: „Felicitari noului guvern, le urez mult succes. Apreciez in mod…

- "Cat despre mall-uri, teatre, alte locuri, aceste locuri nu sunt prevazute acum de aceste masuri, dar este posibil, daca vedem ca exista o raspandire comunitara consistenta, sa se ajunga la aceste masuri. La acest moment nu sunt luate in considerare", a declarat Raed Arafat, raspunzand unei intrebari.…

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.