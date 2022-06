Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat joi ca la granita cu Ucraina vor fi deschise doua noi puncte de trecere a frontierei, la Vicovu de Sus si la Racovat. ‘In privinta frontierei de nord, la granita cu Ucraina, vor fi deschise doua noi puncte de frontiera, este vorba de Vicovu…

- Trafic intens la aceasta ora in unele puncte de trecere a frontierei. Sunt cozi mari de camioane atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara. Cel mai mult au de asteptat soferii de camioane care vor sa intre in Romania din Ucraina si Republica Moldova, peste doua ore la nord, in Siret,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi, 9 iunie, ca Guvernul va discutat vineri, 10 iunie, despre aglomerațiile din vami și a afirmat ca urmeaza sa fie deschise noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. Potrivit ministrului Bode, premierul a convocat pentru vineri și o ședința…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat astazi ca Guvernul va discuta vineri despre aglomeratiile din vami și a afirmat ca urmeaza sa fie deschise noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina.

- Noi puncte de trecere a frontierei vor fi deschise la granita cu Ucraina, astfel incat la Vama Siret, unde camioanele asteapta in prezent 14 ore pentru a iesi din tara, sa aiba prioritate transporturile de asistenta umanitara, transmite Radio Iași, citat de G4Media . Intr-o prima etapa vor fi deschise…

- Politia de Frontiera anunta ca 6.918 cetateni ucraineni au intrat marti in Romania, in crestere cu 25% fata de ziua precedenta. ”In data de 10.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 60.644 de persoane, dintre care 6.918 de cetateni ucraineni (in…

- Serviciul Vamal al Republicii Moldova informeaza ca, la aceasta ora se atesta un trafic sporit de camioane cu marfa in postul vamal Giurgiulești 1 PVFI rutier (3020), pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar pe sensul de intrare se așteapta o creștere a numarului de autocamioane ce transporta…

- (update) Se menține flux majorat de mijloace de transport și calatori la intrarea in Republica Moldova, frontiera cu Ucraina PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe: 60 de mașini, 50 de pietoni, anunța poliția de frontiera. In celelalte puncte de trecere a frontierei se atesta circulație degajata.