- Europenii pregateau luni masuri concertate impotriva pandemiei de covid-19, al carei bilant a depasit 6.500 de morti in lume, iar in Europa o ”explozie” a numarului imbolnavirilor indemna statele sa-si izoleze populatiile si sa isi inchida frontierele, relateaza AFP.

- Teama de coronavirus le pune in garda si pe vedete. Nevoita sa zboare cu avionul, Naomi Campbell s-a aparat de COVID-19 cum a stiut mai bine. Supermodelul a purtat un costum de protectie care o acoperea aproape in intregime. Iar cantareata Gloria Gaynor a postat in mediul online un videoclip in care…

- Angajatii Ministerului de Finante nu beneficiaza de masuri elementare de protectie impotriva epidemiei de coronavirus desi ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca Guvernul dispune de resursele si instrumentele necesare pentru a face fata provocarilor aduse de infectii, se arata intr-un comunicat…

- Un medic de familie din județul Bacau a gasit o modalitate originala de a scoate bani de la pacienții sai, scrie Jurnal de Bacau. Profitand și de isteria colectiva generata de teama contaminarii cu noul coronavirus, Razvan Mihai Oancea, medic de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Banca Nationala a Romanei a amanat evenimentele cu public programate in luna martie, in contextul epidemiei de coronavirus, in timp ce o parte dintre angajati vor intra in telemunca, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant de la BNR, Dan Suciu.

- Kaufland Romania a instituit masuri suplimentare de igiena, dezinfecție și prevenție in magazine și in sedii, pentru a spori siguranța clienților și a angajaților. Astfel, cel puțin o data pe ora, in magazine sunt dezinfectate toate suprafețele des utilizate de clienți și colegi și obiectele de uz comun,…

- In toate cresele din municipiul Constanta au fost montate dispensere ce contin substante dezinfectante.De asemenea, personalul specializat din cadrul celor cinci institutii ii invata pe copii notiunile elementare de igiena."Spalatul corect pe maini este cel mai eficient si ieftin mod de a preveni diferite…