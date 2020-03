Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, și organizația neguvernamentala Code for Romania au lansat, luni, 16 martie, platforma online COVID-19 Știri Oficiale (stirioficiale.ro). „Operaționalizarea Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei și digitalizarea Secretariatului General…

- Daca zilele trecute in Ocna Mureș existau 7 persoane in izolare, numarul acesta a crescut joi la 10 iar astazi, sambata 14 martie 2020, sunt 14 persoane in izolare. E vorba de cazul persoanelor intoarse din țari ca Italia sau Germania și rudele acestora. De la inceputul raspandirii virusului in Romania,…

- “Fac un apel urgent la Primaria Capitalei, la primariile de sector din Bucuresti si din judetul Ilfov sa isi constituie Comitetele pentru Situatii Speciale de Urgenta si sa identifice rapid spatii izolate de cazare, destinate carantinarii, pe care sa le puna la dispozitia Comitetului National pentru…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a solicitat, joi, primarului Capitalei, Gabriela Firea, edililor de sectoare si primariilor din Ilfov sa identifice urgent spatii pentru carantina si sa ia rapid toate masurile necesare pentru prevenirea raspandirii infectiei cu coronavirus si pentru…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a solicitat joi, 12.03.2020, primarului general al Municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, primarilor celor sase sectoare din Capitala, precum si primariilor din judetul Ilfov sa identifice urgent spatii izolate de cazare, destinate carantinarii, si…

- Miercuri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, pentru analizarea situatiei privind cazurile confirmate de infectie cu noul coronavirus, dar si pentru dispunerea masurilor necesare pentru combaterea raspandirii virusului.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca va initia, impreuna cu Ministerul Sanatatii, un proiect de OUG pentru combaterea si prevenirea unor eventuale cazuri de infectii cu noul coronavirus in tara noastra. 39; 39;Am convocat Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta dintr un motiv…