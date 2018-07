Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, prin ordonanta de urgenta, programul de investitii in domeniul culturii, pentru implementarea caruia va fi alocata suma de un miliard de euro, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului. "Este luata aceasta masura in contextul Centenarului Marii…

- Sedinta de guvern pentru "acte normative care nu suporta amanare" Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Guvernul se reuneste pentru a doua oara în aceasta saptamâna. Sedinta cabinetului este programata sa înceapa la ora 13. În urma cu doua zile, la finalul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, mai multe masuri pentru combaterea pestei porcine africane, printre care si acordarea unor stimulente financiare vanatorilor care gasesc mistreti morti sau bolnavi sau pentru mistretii impuscati. "Printr-o hotarare adoptata astazi a fost clarificata, completata…

- Guvernul a adoptat modificari la Statutul Polițistului. Una dintre prevederi se refera la posibilitatea ca oamenii legii sa-si poata angaja avocati platiti de MAI in cazul in care au fost victimele unui ultraj. De asemenea, un alt element de noutate este ca șeful unitații care are calitatea de ordonator…

- "Astazi, in sedinta de Guvern, a fost adoptata o hotarare privind schema de ajutor de stat pentru industria cinematografica. (...) Aceasta schema de ajutor isi propune stimularea productiei de filme prin incurajarea initiativei private in domeniile creatiei, finantarii productiei si distribuirii…

- Guvernul va introduce inca 19 medicamente pe lista celor acordate compensat si gratuit, a anuntat joi premierul Viorica Dancila.O alta veste buna este faptul ca introducem inca 19 medicamente pe lista celor acordate compensat si gratuit, a declarat Dancila la inceputul sedintei de Guvern.Totodata, sefa…

- Guvernul a adoptat, joi, Strategia nationala privind promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2021, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de guvern de astazi a fost adoptata…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta prin care se vor putea acorda banii necesari pentru mentinerea personalului specializat din industria de aparare, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata o ordonanta…