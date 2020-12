Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anunțat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca salariile si sporurile de care beneficiaza personalul din administratia publica centrala si locala, inclusiv cel care ocupa functii de demnitate publica, se vor mentine anul viitor la nivelul celor din decembrie 2020. „Legat de ordonanta…

