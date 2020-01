Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a inghețat indemnizațiie demnitarilor și sporurile bugetarilor și a amanat acordarea de pensii speciale pentru aleșii locali Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare in ședința de luni, a declarat șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Ordonanța…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului au atacat la Curtea Constitutionala, angajarea raspunderii Guvernului Orban pe bugetul de stat pe 2020. Este vorba de sesizarea unui conflict de natura constitutionala, intre puterile statului, Legislativ si Executiv. Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca…

- Ludovic Orban a anuntat, in plenul reunit al Parlamentului, ca Guvernul isi asuma raspunderea pe modificarea prevederilor din OUG 114, din domeniul energetic, financiar-bancar, comunicatii si fonduri private de pensii. Premierul a prezentat amendamentele aduse de parlamentari. "Cand am primit…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti seara, proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Asa cum am anuntat, in sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul…

- Presedintele Comisiei pentru munca, Adrian Solomon (PSD), a aratat ca adoptarea acestor reglementari deschide "calea rezolvarii" situatiei pensiilor speciale. El a mentionat ca legea, odata promulgata, va da posibilitatea angajatorilor sa organizeze scheme de pensii ocupationale, astfel incat, in…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti seara, un proiect de lege pentru aprobarea unui imprumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) in vederea construirii, intre altele, a doua penitenciare, unul judetul Prahova si altul in judetul Buzau, a anuntat, la Palatul Victoria, seful…

- Venituri lunare suplimentare pentru minerii concediati Foto arhiva Guvernul va acorda venituri suplimentare minerilor care vor fi concediati de la Complexul Energetic Hunedoara si de la minele din Valea Jiului, potrivit unei hotarâri adoptate miercuri. Tot miercuri, executivul…