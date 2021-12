Guvernul a îndeplinit deja 5 obiective din PNRR In ziua in care Romania a primit prima tranșa din PNRR, de 1,851 miliarde de euro, Guvernul informeaza ca pentru anul 2021 și primul trimestru al anului 2022 sunt planificate 45 de ținte sau jaloane din care 5 sunt deja indeplinite. Cele cinci obiective sunt: Intrarea in vigoare a Legii nr. 50/2021 pentru aprobarea Ordonanței de […] The post Guvernul a indeplinit deja 5 obiective din PNRR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

