- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a inceput calcularea unor penalitati pe care le va aplica antreprenorilor care intarzie constructia de autostrazi, primele exemple fiind Moara Vlasiei - Bucuresti si lotul 3 din tronsonul Lugoj-Deva.

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "În 6 luni am eliminat toate barierele…

- Lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva nu va fi gata anul acesta. Este ceea ce crede ministrul Transporturilor, Lucian Șova, care spune ca ar fi nevoie de o minune ca acest lucru sa se intample. Șoseaua ar fi trebuit deschisa pentru trafic in 2016. The post Despre minuni și autostrazi. Ministrul Transporturilor…

- Ministrul Tansporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a eliminat, in ultimele sase luni, barierele administrative care stateau in calea firmelor care construiesc autostrazi, in conditiile in care cele mai multe intarzieri pot fi imputate statului, iar numarul santierelor active este, in prezent, 13.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, joi, intr-o emisiune TV, ca ministerul a inceput deja sa calculeze penalitați pentru intarzieri la lucrarile de infrastructura rutiera și a cerut CNAIR sa identifice motivele pentru care au avut loc aceste intarzieri, potrivit Mediafax.„Am…

- Cand faptele lipsesc, abunda promisiunile. Așa se intampla cu proiectele de infrastructura ale guvernelor pastorite de liderul PSD, Liviu Dragnea. Bunaoara, dupa doua contracte reziliate deja de guvernele precedente, cel cu Bechtel chiar de proaspatul condamnat penal Dan Șova, iata ca guvernarea…

- Comisarul european Corina Cretu a trimis o scrisoare catre premierul Romaniei si ministrii Rovana Plumb si Lucian Sova, in care da mai multe semnale de avertisment cu privire la fondurile europene si la practicile incorecte pe care le utilizeaza...

- Zeci de români s-au strâns si în diaspora pentru a protesta fata de Executivul de la București. Primele imagini cu manifestatiile din strainatate vin de la Paris si Milano.