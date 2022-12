Guvernul a găsit soluția. Depistarea conductelor de plumb, pe banii asociațiilor de proprietari Dupa ce niciun minister nu a vrut sa-și asume responsabilitatea și finanțarea pentru depistarea plumbului din conductele de apa potabila de la blocuri, Guvernul a gasit soluția. Expertizele tehnice ale instalațiilor se vor face pe cheltuiala asociațiilor de proprietari. Proiectul de ordonanța de urgența a fost elaborat in mare graba, dat fiind ca orice intarziere […] The post Guvernul a gasit soluția. Depistarea conductelor de plumb, pe banii asociațiilor de proprietari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

