Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei solicita public președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa acorde importanța cuvenita proiectului rectificarii bugetului pentru 2018 pentru a nu aduce grave prejudicii garantarii drepturilor romanilor la sanatate, pensie, siguranța publica și bunei funcționari a instituțiilor statului.…

- Blocarea de catre presedintele Klaus Iohannis a adoptarii primei rectificari bugetare afecteaza negativ economia si drepturi fundamentale ale romanilor, precizeaza Guvernul intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. "Guvernul Romaniei isi intelege pe deplin responsabilitatile pe care le are pentru…

- Guvernul reactioneaza dur la decizia presedintelui Iohannis de a convoca CSAT abia pentru 4 septembrie, desi Executivul cerea o sedinta de urgenta, pentru a se acorda un aviz pe bugetele institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.Comunicatul Guvernului: Guvernul Romaniei…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a venit cu precizari pe tema motivului de a-i taia 10 milioane de lei președintelui Romaniei, dupa ce Klaus Iohannis a reacționat marți, 7 august, in legatura cu rectificarea bugetara prin care Administratia Prezidentiala ramane fara 10 milioane lei. Purtatorul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a prezentat, duminica seara, masurile luate de Guvern pentru creșterea salariilor și pensiilor, la final scriind pe planșa din platou "Iohannis M...E", explicand ulterior ca a vrut sa transmita ca președintele minte, potrivit Mediafax. "Iohannis M...E - Pai de ce sariți…

- In cadrul unei conferinte desfasurate la Bistrita, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa plateasca 1,2 milioane de lei, reprezentand chiriile pe care acesta le-ar fi incasat in perioada 2008-2015 pentru un imobil situat in Sibiu.

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Este a doua sesizare a sefului statului privind acest act normativ. Prima sesizare a fost transmisa in luna ianuarie,…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care președintele Klaus Iohannis va refuza sa o refuze pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA, se poate vorbi serios despre o suspendare a șefului statului, din cauza incalcarii unei decizii a CCR.Intrebat…