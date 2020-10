Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a impus o carantina de trei saptamani, incepand de vineri dupa-amiaza, cu cateva ore inainte de Ros Hasana, anul nou evreiesc, informeaza AP. Prima carantina a fost impusa in Israel in perioada martie - aprilie. In ultimele saptamani, in tara a fost inregistrata o crestere importanta…

- Ziarul Unirea Decizia izolarii, in cazul infecției cu COVID-19, va putea fi contestata in 24 de ore. Proiect depus Camerei Deputaților Decizia izolarii, in cazul infecției cu COVID-19, va putea fi contestata in 24 de ore. Proiect depus Camerei Deputaților A fost depus un proiect de lege la Camera Deputaților,…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa continue sa consolideze protecția sociala și sa amplifice sprijinul acordat pieței muncii pentru a proteja una din cele opt gospodarii care se confrunta cu scaderi de venit prelungite, ca efect al crizei cauzate de COVID-19, arata

- Peste 100 de bacauani testați pozitiv cu COVID-19 in ultima perioada au refuzat internarea. Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și biologic, in contextul pandemiei coronavirus, a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- AEP a cerut tuturor primarilor date și informații la nivelul secțiilor de votare, necesare in vederea identificarii, de catre autoritațile sanitare responsabile, a unor masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie, anunța MEDIAFAX.„Autoritatea…

- Proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic este necesar pentru oprirea si raspandirea bolii, a declarat, vineri, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, in cadrul dezbaterilor privind acest act normativ din Comisia juridica…

- Proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic este necesar pentru oprirea si raspandirea bolii, a declarat, vineri, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, in cadrul dezbaterilor privind acest act normativ din Comisia…

- Medicii și farmaciștii rezidenți, studenții din invatamantul superior si profesional tehnic postsecundar si postsecundar nontertiar medical și farmaceutic antrenați in controlul și combaterea infecției Covid–19, vor fi stimulați financiar. Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de lege in acest…